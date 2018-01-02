Южная Корея предложила Корейской народно-демократической республике провести переговоры 9 января на высоком уровне. Об этом сообщает Reuters .

Сеул пошел на такой шаг после того, как руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян может отправить свою команду для участия в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Пхёнчхане.

В настоящее время нет информации о том, кто будет участвовать в переговорах, а власти КНДР пока не ответили на предложение Южной Кореи.

Также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что отношения между странами могут быть нормализированы только после прекращения ядерной программы Северной Кореи.

"Улучшение отношений между Северной и Южной Кореей неотделимо от решения вопроса ядерной программы КНДР, следовательно МИД следует тесно сотрудничать по этому вопросу с союзниками и международным сообществом", - сказал он.

Данную позицию поддержало и Министерство обороны Южной Кореи, отметив, что предложило Пхеньяну действенные механизмы диалога еще полгода назад.

"Мы еще в июле предложили военные переговоры и до сих пор ожидаем ответ Северной Кореи. Мы хотим говорить с КНДР относительно мирного решения северокорейской ядерной программы независимо от формы, времени и способа", - указал пресс-секретарь ведомства Чой Ин Со.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Южная Корея подозревает уже второе иностранное судно в перевозке бензина в КНДР .

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