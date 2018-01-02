Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3 400 грн. Об этом напомнил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook, передает

"С 1 января значительно повышены штрафные санкции. За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10 200 грн. А за повторное такое нарушение - 40 800 грн", - отметил он.

По его словам, лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.

"Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3 400 грн. Ранее он был 510 грн", - отметил В.Омелян.

"За то, что водитель оставил место ДТП, теперь придется заплатить 3 400 вместо 225 грн раньше", - добавил министр.

К тому же, по словам В.Омеляна, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Напомним, с 1 января 2018 года автомобилисты должны будут двигаться в населенных пунктах с максимальной скоростью в 50 км/ч.

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