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Завтра на дорогах в Украине будет скользко
03.12.2019 20:15
В Украину движется антициклон Sarena.  Наталка Диденко обнародовала свежий прогноз погоды в Украине.  

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, завтра в больше областей осадки маловероятны, только во второй половине дня мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

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Диденко предупредила, что на дорогах будет скользко, особенно утром и вечером. В столице среда, 4 декабря будет прохладной. На протяжении дня температура воздуха будет держаться на отметке около нуля. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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