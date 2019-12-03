Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2300 , который отменит госмонополию на производство спирта.

Законопроект дает возможность частным компаниям производить спирт при условии получения лицензии.

При доработке ко второму чтению уточнили, что лицензии выдаются предприятиям, у которых установлены круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение круглосуточных систем видеонаблюдения - основание для отказа в лицензии или ее отзыва. Документ предоставляет компаниям, у которых есть лицензии на производство, право экспортировать спирт этиловый, этиловый ректифицированный виноградный, спирт этиловый ректифицированный.

Импорт разрешен при наличии лицензии на право оптовой торговли. Спирт для медицинских и ветеринарных целей смогут продавать оптом организации зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Со своей стороны, правительство установит порядок ведения такого реестра.

Предприятия, которые одновременно производят спирт этиловый и алкогольные напитки и у которых есть соответствующие лицензии, а также лицензия на оптовую торговлю алкоголем, получат право продавать спирт собственного производства для изготовления алкоголя на основании лицензии на производство спирта. Устанавливается, что годовые объемы спирта, импортируемого производителями этилового спирта, не могут составлять более 10% годового объема произведенного спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового.

Производители спирта смогут продавать этот товар отечественным потребителям при наличии лицензии на оптовую торговлю.

Документ запрещает хранение и транспортировку биоэтанола без его денатурации от 1-10 процентов бензина, а в случае использования биоэтанола на изготовление этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) – без денатурации ЭТБЭ, содержание которого соответствует требованиям нормативных документов. Требования к денатурации биоэтанола, который экспортируется, будут определяться условиями принятых внешнеэкономических договоров.

Законопроект позволяет импорт и оптовую торговлю алкоголем компаниям всех форм собственности при наличии лицензии на оптовую торговлю. Для экспорта алкоголя компаниям понадобится лицензия на производство или оптовую торговлю. Законопроект запрещает частным компаниям импортировать спирт до начала 2024 года (такое право остается только у уполномоченных на это правительством госпредприятий).

С 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и предоставление разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового.

Компании, которые приобрели имущество "Укрспирта" или заключили договоры насчет такого имущества, должны взять на себя обязанность до 1 июля 2021 года сохранить вид деятельности по крайней мере на 70% единиц, задействованных в производстве состоянию на начало 2020 года.

Согласно документу, до начала 2024 года алкоголь для продажи на территории Украины произведут, используя спирт украинского производства. Закон запрещает гражданам РФ или тем, кто находится под влиянием России, участвовать в приватизации или аренде украинских предприятий - производителей спирта.

Закон вступит в силу со следующего дня после опубликования и начнет действовать 1 июля 2020 года.

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