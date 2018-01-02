Вчера, 1 января жители Земли наблюдали так называемое Суперлуние. Данное явление возникает, когда Луна находится на ближайшей точке (перигей) или близко ее ближайшей точки на орбите Земли.

Фото: theweathernetwork.com

Когда Луна достигает перигея, передает NASA, для жителей Земли она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в «обычные» полнолуния.

Отмечается, что следующее Суперлуние можно будет наблюдать совсем скоро – 31 января. Кроме этого, в этот день жители Северной Америки и Восточной Азии смогут наблюдать полное лунное затмение. Второе Суперлуние за столь незначительный период времени бывает раз в 2,5 года.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира