В России установили надгробие командиру спецназа, подполковнику Роману Каменеву, на котором написано, что он погиб "в бою с украинскими диверсантами в республике Крым".

Соответствующее фото опубликовал пользователь Twitter под ником Ху*вый Москаль, передает со ссылкой на .

Отмечается, что данное надгробие установлено в российском городе Курск. Датой гибели российского офицера значится 7 августа 2016 года.

Напомним, российские СМИ заявляли, что в ночь на 7 августа 2016 года на территорию оккупированного Крыма якобы проникли украинские диверсанты, которые планировали подорвать "критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Тогда, по информации российских СМИ, в боях с этими диверсантами и погиб офицер . Однако его имя и фамилия не называлась.

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