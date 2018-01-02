Акции в Исламской республике продолжаются пятые сутки, западные СМИ сообщают о 13 погибших. Совбез Ирана обвинил в организации массовых акций протеста США.

Евросоюз поддержал протестующих в Иране и призвал власти страны гарантировать людям право на свободу выражения мнений.

Президент Ирана Роухани должен сдержать слово и не применять силу к протестующим. Эту позицию Евросоюза высказала представитель внешнеполитической службы Кэтрин Рэй. Она написала, что ЕС поддерживает контакты с властями Ирана и надеется, что людям разрешат акции протеста.

На них звучат как социальные, так и политические лозунги и требования. Президент Ирана пару дней назад сказал, что граждане страны имеют право проводить митинги и демонстрации, но без насилия.

В нескольких городах протестующие напали на отделения полиции и пытались их захватить, в одном устроили поджог. Один из демонстрантов в городе Неджефабад убил из ружья полицейского. Силовики применяет слезоточивый газ и другие спецсредства. Есть жертвы между демонстрантов. Арестованы сотни. Массовые акции идут в Тегеране и других городах.

Некоторые политологи и блогеры говорят о революции в Иране. Военные уверяют, что контролируют ситуацию везде, где происходили уличные выступления. И революции в стране нет. Но по данным канала Fox News власти Ирана охвачены паникой из-за протестов.

Совбез Ирана обвинил в организации массовых акций протеста США, Великобританию и Саудовскую Аравию. Российский МИД заявил, что события в Иране внутреннее дело страны и призвал Запад

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