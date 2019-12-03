Онищенко мог сознательно сдаться немецким властям — рассказал наш источник.

Задержание украинского бизнесмена Александра Онищенко могло состояться по его же инициативе. Об этом Vesti.ua сообщают источники, регулярно контактирующие с Онищенко.

Множество СМИ распространили информацию о том, что Александра Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Якобы его задержали по запросу НАБУ и САП. Немецкий суд должен будет решить, экстрадировать Онищенко в Украину. Об этом в запросе просили украинские правоохранители.

Наш источник рассказал, что Александр Онищенко в конце ноября планировал на некоторое время покинуть информационное пространство. С 28 ноября он перестал выходить на связь.

“Он всегда был на связи круглосуточно. Он говорил, что хочет на время исчезнуть, а затем объявиться. Его задержание могло быть спланированным по этой логике. Он свободно перемещался, уверенно. У него хорошие адвокаты, ни о чем не переживал”, - говорит источник.

Онищенко задержали 29 ноября, но известно об этом стало лишь 3 декабря.

Видимо, Онищенко надеялся, что информация о его задержании не попадет в СМИ.

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