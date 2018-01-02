В американском штате Калифорния в понедельник официально начались продажи марихуаны в рекреационных целях, передает со ссылкой на Business Insider.

Новые правила вступили в силу в полночь нового года. Как отмечается, "взрослые в возрасте от 21 года могут покупать в одной унции (около 28 грамм) марихуаны".

Кроме того, теперь можно "выращивать дома до шести единиц этого растения без разрешения врача".

При этом подчеркивается, что купить марихуану в любом магазине будет по-прежнему невозможно.

Для того чтобы продавать ее, необходима специальная лицензия, которую на данный момент получили около 40 компаний. Ограничения действуют и по времени: с 22:00 вечера до 6 утра приобрести наркотик будет нельзя.

Однако нововведение коснется не всех районов Калифорнии. Как указывается, власти более 70 округов штата имеют местные законы, запрещающие продажу или выращивание марихуаны.

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