По факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Ковель, в Ровенской области, открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Ровенской области.

"По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается. Выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, в Ровенской области, возле Сарн, в результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали.

Предварительно, водитель легкового автомобиля на иностранном регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик. Впоследствии стало известно, что из-за ДТП погибли четыре человека, еще семерых пострадавших госпитализировали.

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