Бывшего жениха убитой под Киевом юриста Ирины Ноздровской задержали для проведения следственных действий.

Об этом в своем Facebook сообщила гражданский активист Лидия Гончаренко, сообщает «Обозреватель». Она написала: «Только что звонили родители жениха убитой Ирины Ноздровской. По их словам, жениха задержали в полиции Вышгорода, повезли на допрос, забрали автомобиль. Планируется обыск в квартире на Левом берегу в Киеве. Просят помощи прессы и юристов. Боятся того, чтобы их семьи не сделали виновниками убийства».

Николай Жукович, пресс-секретарь полиции Киевской области, также допускает факт задержания. И обьяснил: «Сейчас работают и следователи, и оперативники. Мы стараемся раскрыть преступление. Я допускаю, что его могли поймать для проведения следственных действий».

Позже отец задержанного Сергеева сообщил, что его сына задержали в качестве подозреваемого. По его словам, основанием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день исчезновения Ирины.

Известно, что давать показания Сергеев отказался, сославшись на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Также мужчина подчеркнул, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не подозреваемого, о чем ранее заявил его отец. А на вопрос, есть ли у него догадки о том, кто мог совершить убийство, ответил, что не имеет никаких предположений: «Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя выдавать .. . не знаю честно».

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