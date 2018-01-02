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Грибаускайте в девятый раз стала "Человеком года" в Литве
02.01.2018 09:37

Грибаускайте в девятый раз стала "Человеком года" в Литве

Грибаускайте в девятый раз стала "Человеком года" в Литве

"Человеком года" в Литве жители страны снова назвали президента Далю Грибаускайте, а в мире - президента США Дональда Трампа.

Это показали результаты проведенного компанией Baltijos tyrimai опроса, результаты которого опубликовала газета Lietuvos rytas.

По результатам опроса, при выборах "Человека года" в Литве респонденты назвали 5 фамилий (в прошлом году - 80). Как пишет газета, Д. Грибаускайте становится "Человеком года" девять лет подряд, за этот титул для нее проголосовали 22,2% опрошенных.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Tktyf 24.11.2014 18:55
В Китае может быть(хотя наверняка народ страдает от коммунистическо го режима), но вот в станах СНГ коммунистически е реалии 70 лет покзали что политика коммунистов-это кровожадность, Лагеря типо Гулаг(где находилось 40 млн.человек) где содержались рабы и умирали 10%, это репрессии, голодоморы уносящие миллионы и бесконечные войны. В Киае конечно не так было запущено. но асама идея марксизма- утопическа и под лозунгами вся власть нарду правили чекисты и вели царский образ жизни
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