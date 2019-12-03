|Если нам нужна стабильность в Европе, то нужен диалог с Россией. Макрон Трампу
|03.12.2019 21:13
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Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом вновь высказался за хитрый разговор с Россией для обеспечения стабильности в Европе.
Вместе с тем Макрон отметил, что у него нет никакой наивности в отношении России.
Ранее Макрон не раз говорил о необходимости вести разговор с РФ для построения новой архитектуры европейской безопасности.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.
По его словам, изначально США не входят в этот формат, однако страна тесно взаимодействует с Францией и Германией, которые входят в нормандскую группу.
Хейл не пояснил, идет ли речь о расширении формата за счет США, но отметил, что будет предоставлять обновленную информацию по этому вопросу сенаторам.
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции - должен пройти 9 декабря в Париже.