Большинство из пленных были вынуждены работать на боевиков "Боко
Харам" в качестве фермеров. Из плена боевиков бежали более 700
человек Фото: ЕРА По словам Антиги, беглецам предоставили убежище
на военном объекте в городе Монгуно.Он добавил, что между
похищенных боевиками людей были как мужчины, так и женщины и дети.
Большинство из них были вынуждены работать в качестве фермеров на
разных островах на озере Чад. Антига не уточнил, когда
произошел побег и остаются ли беглецы до сих пор под защитой
военных. По словам представителя армии, бегство было связано с
недавней операцией военных против боевиков", направленной на
уничтожении инфраструктуры и логистики "Боко Харам".В Нигерии с
2009 года радикальные исламисты из "Боко Харам" ведут вооруженную
борьбу против правительства. Их цель – создание шариатского
государства в Западной Африке.В марте 2015 года группировка
присоединилась к террористической организации "Исламское
государство".
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