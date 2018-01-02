Большинство из пленных были вынуждены работать на боевиков "Боко Харам" в качестве фермеров. Из плена боевиков бежали более 700 человек Фото: ЕРА По словам Антиги, беглецам предоставили убежище на военном объекте в городе Монгуно.Он добавил, что между похищенных боевиками людей были как мужчины, так и женщины и дети. Большинство из них были вынуждены работать в качестве фермеров на разных островах на озере Чад. Антига не уточнил, когда произошел побег и остаются ли беглецы до сих пор под защитой военных. По словам представителя армии, бегство было связано с недавней операцией военных против боевиков", направленной на уничтожении инфраструктуры и логистики "Боко Харам".В Нигерии с 2009 года радикальные исламисты из "Боко Харам" ведут вооруженную борьбу против правительства. Их цель – создание шариатского государства в Западной Африке.В марте 2015 года группировка присоединилась к террористической организации "Исламское государство". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки харам боко были боевиков нигерии Теги: мир