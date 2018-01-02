Расследование взял под личный контроль начальник полиции Киевщины

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Тело 38-летней жительницы с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла 3 дня назад, сегодня обнаружили в местной реке.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова. Полковник полиции взял под личный контроль расследование смерти правозащитницы" , - рассказали в ведомстве.

Тело погибшей направят на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. Также отмечается, что для розыска женщины были задействованы полицейские Вышгородского отдела полиции и общественные активисты. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.