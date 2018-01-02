|Полиция считает умышленным убийством смерть юристки Ноздровской
|02.01.2018 09:38
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Расследование взял под личный контроль начальник полиции КиевщиныСмерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.
Фото: facebook.com | Ирина Ноздровская
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в Киевской области.
Тело 38-летней жительницы с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла 3 дня назад, сегодня обнаружили в местной реке.
"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова. Полковник полиции взял под личный контроль расследование смерти правозащитницы" , - рассказали в ведомстве.
Тело погибшей направят на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. Также отмечается, что для розыска женщины были задействованы полицейские Вышгородского отдела полиции и общественные активисты. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.
Напомним, сегодня глава общественной организации Национал-патриотическое движение Украины Михаил Ковальчук сообщил о гибели юристки Ирины Ноздровской, которая исчезла три дня назад .