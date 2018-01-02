Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил правительство Пакистана в укрывании террористов и содействии антиамериканским элементам, хотя те получают финансовую помощь со стороны США. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Соединенные Штаты по глупости предоставили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, и не получили от него ничего, кроме лжи и обмана, власти страны держат наших лидеров за дураков. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы, получая лишь незначительную помощь, охотимся в Афганистане. Дальше так дело не пойдет" - говорится в сообщении.

В свою очередь, Министерство обороны Пакистана отреагировало на заявление главы американского государства, передает Радио Свобода .

"Исламабад в качестве союзника в борьбе с терроризмом предоставил США бесплатно сухопутное и воздушное сообщение, военные базы и сотрудничество в области разведки, которые уничтожили "Аль-Каиду" за последние 16 лет, а Соединенные Штаты не дали нам ничего, кроме обид и недоверия", - сказал министр обороны Хуррам Дастгир Хан.

Также глава Министерства иностранных дел Пакистана Хаваджа Мохаммад Асиф считает, что "Соединенные Штаты должны привлечь своих людей к ответственности за неудачи в Афганистане".

"Америка разочарована поражением в Афганистане, но США должны выбрать путь диалога, а не использовать свою военную силу в Афганистане", - подчеркнул он, добавив, что финансовая помощь ос стороны США была "должным образом проверена", а "услуги предоставлены".

Кроме того, посол Афганистана в Соединенных Штатах Америки Хамдулла Мохиб поприветствовал заявление Трампа.

"Многообещающее письмо афганцам, которые пострадали от рук террористов, базировавшихся в Пакистане слишком долго", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, не менее восьми человек погибли и 44 пострадали в результате атаки смертника на церковь в пакистанском городе Кветта .

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