Полиция Украины теперь может штрафовать в автоматическом режиме: все подробности По теме: В Украине с 1 января 2018 года вступили в силу изменения в ПДД, которыми максимально разрешенная скорость движения в городах ограничивается 50 км/ч. Как рассказали в патрульной полиции Украины, снижение максимально разрешенной скорости движения авто в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч будет "способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей", передает . А вот как патрульные будут контролировать и фиксировать скорость авто, пока не понятно. По состоянию на сегодняшний день полиция в автоматическом режиме может фиксировать такие нарушения ПДД: - превышение установленных ограничений скорости движения ТС; - проезд на запрещающий сигнал светофора; - нарушение правил остановки и стоянки; - нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств; - нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения; - нарушение правил движения через железнодорожный переезд; - нарушение установленного для транспортных средств запрета движения по тротуарам и пешеходным дорожкам. "В то же время по состоянию на 27.12.2017 Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме (с помощью технических средств, которые дают возможность осуществить фотосъемку или видеозапись и функционируют согласно с законодательством о защите информации), ответственность несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство", - говорят в патрульной полиции. Но полиция не начнет фото- видеофиксацию превышения скоростного режима в 50 км/ч для автомобилей с 1 января 2018 года. Потому что нет всех необходимых технических устройств для фото- и видеофиксации. "Полиция готовится к тому, чтобы начать измерять это нарушение. Сейчас она этого не делает из-за отсутствия определенных технических устройств, но активно готовится, чтобы начать это делать. Видео- и фотофиксация правонарушений не заработает с 1 января. С 1 января значительно активизируется работа над этим", - рассказал спикер Артем .











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