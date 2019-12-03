Не продала билеты – докладывай свои деньги. Кондуктор разоблачила руководство. И осталась без работы. Скандал в харьковском депо. Ежедневно работников заставляли продавать не менее семи сотен талонов, или докладывать из собственного кармана.

Этой кучи талонов, которую собрала кондуктор за три месяца до увольнения, хватит, чтобы несколько лет ездить на общественным транспортом.

"Полторы тысячи талонов. Это месячная зарплата. Я бы хотела, чтоб кто-то у меня их купил по 6 гривен", – делится она.

Переселенка с Донбасса Татьяна Марченко в харьковском депо проработала года три. Пока не начала бунтовать против штрафов за непроданные талоны. По словам Татьяны – кондуктор заставляли продавать не менее 700 проездных билетов за смену или покупать их за собственные средства. Очередная беседа с директором закончились для женщины увольнением.

"Дали ему неделю, чтобы он что-то предпринял в работе. А получилось так, что быстренько за 15 минут меня уволили", – говорит Татьяна.

Директора трамвайного депо на рабочем месте не оказалось. В городском департаменте инфраструктуры застать его журналистам "Сегодня" также не удалось. Но о штрафах для кондукторов рассказали чиновники. Здесь подразумевается, что наказание существует. И ввели его после внедрения системы электронного билета.

"Проблемы связаны с тем, что водители и контролеры, где с целью наживы, где с целью дискредитации работы указанной системы, предпочитают брать деньги или в полном объеме "на карман", или принимать половину стоимости проезда в ходе заговора с пассажирами. Когда обнаруживают подобные случаи, в качестве штрафа действительно заставляют вносить эти деньги в кассу", – объясняет Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета.

Речь идет о безналичной системе e-ticket. Но Татьяна уверяет, на электронные билеты тоже была своя квота: засчитывали лишь 20 поездок с одной смены.

"Когда заезжали в депо там было и 40, и 50 e-ticket. По приказу начальника нашего снимали только 20 валидаторов, а 680 ты был должен положить в кассу денег", – говорит она в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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