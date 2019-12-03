СНБО должен наработать максимально широкий комплекс мер по обеспечению национальных интересов государства в условиях высокого уровня нестабильности и внешних угроз. Это подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время координационного совещания (в рамках подготовки к заседанию СНБО Украины) по вопросу возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которое состоялось в аппарате СНБО Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО .

Отмечается, что секретарь СНБО подчеркнул позицию президента о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими усилиями.

Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что наше государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

"Мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача – закончить эту войну", - сказал он.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский созывает во вторник заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) накануне встречи лидеров стран "нормандского формата".

Переговоры в "нормандском формате" относительно оккупированных территорий должны вестись с соблюдением принципа "сначала безопасность". "Красные линии" обозначили представители фракций "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина" во время вечернего пленарного заседания Верховной Рады, онлайн-трансляцию вел официальный канал "Рада".

Нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий сообщил о совместном заявлении политсил, призванном очертить "необходимость соблюдения во время переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет безнадежный убыток Украине".

"Итак, никаких компромиссов насчет унитарного государства и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий безопасности деоккупации, в том числе вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственным рубежом. Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма в Украину. Никакого прекращения международных судебных процессов против России", - объявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Продолжил представитель "Батькивщины" Иван Крулько:

"Политические силы требуют обеспечения принципа "сначала безопасность", включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращение контроля Украины над украинско-российской границей".

Он призвал координировать действия для незыблемости этих "красных линий" и соблюдения национальных интересов.

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