|В СНБО заявили, что главная задача на встрече с Путиным - закончить войну
|03.12.2019 21:31
|
СНБО должен наработать максимально широкий комплекс мер по обеспечению национальных интересов государства в условиях высокого уровня нестабильности и внешних угроз. Это подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время координационного совещания (в рамках подготовки к заседанию СНБО Украины) по вопросу возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которое состоялось в аппарате СНБО Украины. Об этом сообщает
Отмечается, что секретарь СНБО подчеркнул позицию президента о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими усилиями.
Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что наше государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.
Напомним, сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент Украины Владимир
Переговоры в "нормандском формате" относительно оккупированных территорий должны вестись с соблюдением принципа "сначала безопасность". "Красные линии" обозначили представители фракций "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина" во время вечернего пленарного заседания Верховной Рады, онлайн-трансляцию вел официальный канал "Рада".
Нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий сообщил о совместном заявлении политсил, призванном очертить "необходимость соблюдения во время переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет безнадежный убыток Украине".
Продолжил представитель "Батькивщины" Иван Крулько:
Он призвал координировать действия для незыблемости этих "красных линий" и соблюдения национальных интересов.