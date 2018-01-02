Конфликтных ситуаций и провокаций на границе в течение суток зафиксировано не было, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. С 1 января 2018 года на украинской границе введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе из Российской Федерации. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны иметь биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники Фото: ЕРА "За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 тыс. 900 – граждане Российской Федерации", – сказал Слободян.По его словам, система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций не зафиксировано."Граждане спокойно реагируют", – добавил спикер Госпогранслужбы.С 1 января 2018 года на украинской границе заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе из Российской Федерации.Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны иметь биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники.26 декабря министерство иностранных дел РФ предупредило своих граждан, которые собираются в Украину, о возможных проблемах при пересечении границы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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