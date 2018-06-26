В начале 1990-х в Украине был период наибольшего расцвета свободы слова.

"Это был период, когда бывшие диссиденты вместо того, чтобы делать самиздат, начали создавать медиа. Было много хороших газет, но бизнес... Нужно уметь вести бизнес, а не все это умели делать. А не забывайте, что начало 90-х - это в основном газеты. А тогда была большая проблема даже, как получить бумагу для них", — рассказала американская журналистка, экс-директор программы USAID защиты медиа в Украине Мария Мицьо, передает со ссылкой на .

"Вот я не могу издать газету, могу только писать и анализировать. А были люди, которые могли. Они и стали вскоре владельцами изданий и начали диктовать свои условия", — добавила она.

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