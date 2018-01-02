|Саммит G7 в Канаде посвятят гендерному равноправию
|02.01.2018 09:54
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Лидеры стран G7 в июне 2018 будут обсуждать рынок труда будущего и продвижения прав женщинНа саммите Большой семерки (G7) 2018 года, который состоится в Квебекском Шарлевуа в июне, одной из главных тем станут права женщин и достижения гендерного равноправия.
Джастін Трюдо Фото: AFP
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
С 1 января Канада по принципу ротации председательствует в объединении, в которое также входят Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония.
Трюдо, чье правительство сделало равенство прав и возможностей мужчин и женщин одним из краеугольных камней государственной политики, добавил, что между других тем встречи - "чистая" энергетика, рост экономики и рынок труда будущего, говорится на сайте саммита .
G7, однако, не принимает обязательственных решений - это встреча мировых лидеров для обмена мнениями и выработки общих позиций по важным вопросам глобальной повестки дня.
Напомним, страны Большой семерки (G7) по итогам саммита в итальянском городе Таормина в мае 2017 года приняли совместное заявление, в котором решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях .