Боевики ОРДЛО нарушают перемирие на Донбассе из-за заинтересованности главарей в обострении противостояния

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать новогодне-рождественское перемирие, так как главари боевиков заинтересованы в обострении вооруженного противостояния. В то же время подразделения Вооруженных сил Украины соблюдают Минские соглашения и условия режима тишины, подчеркивает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

На странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбуке" во вторник украинская сторона СЦКК привела ряд примеров нарушений перемирия со стороны боевиков уже в начавшемся году. Так, в 13.30 1 января НВФ ОРДО начали обстрел позиций подразделений ВСУ в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая обл.) из гранатометов и стрелкового оружия, выпустив две мины калибра 120 мм. Второй раз эти же позиции подразделений украинских военных были обстреляны противником около 20.40 уже из минометов калибра 82 мм (зафиксировано 5 разрывов мин).

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное боевики ОРДО вели обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов.

НВФ ОРЛО также применяли минометы – около 21.00 1 января в районе населенного пункта Луганское (Луганская обл.) зафиксировано 4 разрыва мин калибра 82 мм.

Украинская сторона СЦКК увязывает продолжение обстрелов позиций подразделений ВСУ во время установленного новогодне-рождественского режима прекращения огня, в том числе из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, с неспособностью руководителей НВФ ОРДО/ОРЛО соблюдать взятые на себя обязательства и их заинтересованностью в дальнейшем обострении вооруженного противостояния.

"Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей непременно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск", - подчеркивается в сообщении СЦКК.