Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается. что такое предложение поступило от Сеула после слов северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что Пхеньян может отправить свою команду для участия в зимних Олимпийских играх.

Пока не сообщается, кто будет принимать участие в переговорах. Власти КНДР еще не ответили на предложение Южной Кореи.

Последние переговоры на высоком уровне между двумя странами прошли в декабре 2015 года и закончились безрезультатно.

Ранее министр Южной Кореи по делам объединения Чо Мен Гюн заявлял, что Сеул готов вести переговоры с Северной Кореей без предварительных условий. Он также выражал надежду, что Северная Корея отправит своих спортсменов на участие в Олимпийских зимних играх в Сеуле.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира