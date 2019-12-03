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Главный "слуга" Арахамия заявил, что он знает, когда спит генпрокурор Рябошапка
03.12.2019 22:27

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что купил пранкеру Джокеру бутылку виски и вурчит ее лично после Нового года. Об этом он заявил на видео, размещенном на Youtube-канале "Страны".

Главный "слуга" Арахамия заявил, что он знает, когда спит генпрокурор Рябошапка

"Если у вас есть журналисты, которые работают зале, я им покажу, что на моем месте лежит бутылка виски, запакованная.

 

Я Джокеру пообещал ее подарить, он сказал, что после Нового года мы встретимся.

 

Я купил эту бутылку, она там ждет и я всегда готов подарить.

 

Он пообещал, что познакомимся лично", - заявил Арахамия. 

Он пообещал, что если встреча состоится, то он расскажет, кто скрывается под именем "Джокер". Арахамия также отметил, что ведет  переписку с Джокером о "политике, парламенте", но "не советуется". 

"Нет, не советуюсь. Мы же не знаем, кто это. Может это долгосрочная провокация, все-таки нужно фильтровать.

 

Но человек выглядит как человек очень светлых правил, я бы так сказал.

 

Ценностная шкала  - с нею у него все окей. Я вижу, что у него есть реальные намерения очистить парламент от плохих людей", - считает Арахамия.

При этом он не допускает, что "Джокером" является генпрокурор Руслан Рябошапка.

 

"Нет. Когда Рябошапка спит, Джокер еще пишет", - заявил глава фракции.

 

Напомним, н

ардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что пранкер Джокер - это проект генерального прокурора Рябошапки, а также руководства фракции Слуги народа Давида Арахами, которые его используют для атак на депутатов фракции.

Дубинский заявил, что Джокером управляет генпрокурор Рябошапка и главный "слуга" Арахамия

Кроме того, Дубинский не исключил, что Рябошапка - это и есть сам Джокер.

 

"Неустановленное лицо от имени Генерального Прокурора Украины несколько месяцев ведёт переписку с депутатами от Слуги народа, после чего скрины этих переписок появляются в телеграм-канале Джокер, становясь публичными.

 

Либо Джокер работает на Рябошапку, либо Генпрокурор Руслан Рябошапка и есть Джокер?" - Заявил Александр Дубинский. 

 

"Я и мои адвокаты подавали заявление о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированного доступа к телефону Рябошапки. Но из генпрокуратуры пришла отписка, что они не будут этим заниматься. 

 

С учетом этого, а также с учетом того, что руководитель фракции Давид Арахамия заявлял, что он сотрудничает с "Джокером", я считаю, что действия "Джокера" это спанированная информационная нападение на депутатов фракции. 

 

К которой имет отношение руководство фракции и генпрокурор", - заявил Дубинский.

 


 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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