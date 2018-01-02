Известный британский предприниматель и основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал наказать убийц юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Все, кто принимал участие в этом ужасном зверство, должны столкнуться со всей силой закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, должны столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", - говорится в сообщении.

Известно, что Браудер является одним из инициаторов принятия "закона Магнитского" в Соединенных Штатах Америки. Указанный закон предусматривает визовые и экономические санкции в отношении российских чиновников, которые причастны к нарушениям прав человека. Закон был назван в честь юриста основанной бизнесменом компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который погиб в следственном изоляторе в Москве.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники полиции вызвали на допрос бывшего жениха убитой Ирины Ноздровской Виталия Сергеева в качестве свидетеля.

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