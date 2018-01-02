В частности, правила трибунала запрещают обыски, которые противоречат человеческому достоинству, следовательно цианистый калий могли не обнаружить

После изучения правил и процедур по обращению с подсудимыми в суде решили, что никоим образом не могли помешать суициду. Об этом говорится в выводах расследования , опубликованных на сайте трибунала в воскресенье, 31 декабря.

Судья Хассан Джеллоу, председатель верховного суда Гамбии и прежний прокурор международного трибунала по Руанде, который руководил внутренним расследованием, отметил, что "законодательные правила обращения с Праляком придерживались тюремщиками ООН, офицерами охраны и другими работниками трибунала" . Впрочем, он отметил, что происхождение цианида, которым отравился Праляк, установить не удалось. Соответствующее расследование сейчас проводит прокуратура Нидерландов.

Джеллоу также отметил, что правила трибунала запрещают обыски, которые противоречат человеческому достоинству, из-за чего цианистый калий могли не обнаружить.

Напомним, 72-летний Слободан Праляк скончался в больнице 29 ноября вскоре после того, как выпил в зале суда жидкость из стакана, объявив, что он не виноват . Перед этим суд подтвердил его 20-летний срок заключения за военные преступления в Боснии.

Прокуратура Нидерландов установила, что хорватский генерал умер от сердечной недостаточности , спровоцированной употреблением цианида калия (цианистый калий).

Еще задолго до самоубийства Праляк передал семье закрытый конверт с инструкцией открыть его в случае внезапной смерти. В письме Слободан Праляк высказал пожелание, чтобы после смерти его тело кремировали в присутствии членов семьи и ближайших друзей, а потом развеяли пепел в Загребе.