Квартиры, которые строили для военных, захватили бродяги. В Мелитополе разрушается многоэтажка, где новоселье должны были отпраздновать еще 15 лет назад. В начале двухтысячных бюджетные деньги на строительство украли мошенники. А дополнительные средства Министерство обороны на завершение работ так и не нашло.

Долгострою в Мелитополе почти двадцать лет. Здесь должны были жить бывшие военные, а поселились бездомные.

Половину двора превратили в помойку, что изрядно возмущает жителей соседних домов.

"Грязь, и что там делается, какая обстановка. Буквально неделю назад мертвый мужчина там был", – делится Александра Сапарова, жительница Мелитополя.

Девятиэтажка в центре Мелитополя – долгострой со стажем. Строить начали в восьмидесятых, а в начале двухтысячных заселили только три подъезда. Другие два, недостроенные, приобрело Минобороны для обеспечения жильем уволенных военных. Семьдесят квартир должны были сдать еще 15 лет назад, даже выдали ордера, но работы остановили. С тех пор пустые квартиры грабят мародеры и похитители металла. Председатель домового комитета опасается, что дом не выдержит.

"Он может завалиться. Эти два подъезда. Сети там уже разрушены, все полностью, ничего нету: ни теплосетей, ни канализации, ни воды, ни электричества. Все это вынесли", – говорит Станислав Бизуля, житель Мелитополя.

Владельцы квартир много лет пишут жалобы – обращаются к местной власти, Минобороны и первым руководителям страны. Но напрасно, рассказал один из владельцев – Владимир Шибаев.

"На сегодняшний день, насколько я знаю, по этому дому вообще нет никакого решения", – говорит он.

Тяжелое финансовое положение не дает завершить строительство – так ответили на требование "Сегодня" в Министерстве обороны. Собственных денег нет, следовательно предлагают мэрии забрать долгострой.

"По состоянию на данный момент затруднительное финансовое положение не позволяет за свой счет ввести в эксплуатацию незавершенное строительство этого жилого дома. Решением вопроса является передача объекта в коммунальную собственность территориальной громады Мелитополя", – отметили в ведомстве.

Это предложение не ново, его даже сессия горсовета приняла, говорят в мелитопольской мэрии. Но недострой не отдает именно Минобороны.

"Минобороны ссылается на законодательство о передаче имущества. Данный объект находится в перечне незавершенных объектов Министерства обороны. Пока он там находится, Министерство обороны не может технически нам его передать. Они не имеют права", – объясняет Дмитрий Котлов, начальник управления коммунальной собственности Мелитопольского городского совета в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Ситуация патовая, а подъезды стоят в том же состоянии, которое было 20 лет назад.

Между тем полиция до сих пор расследует, куда делись бюджетные деньги, предназначавшиеся для строительства.

По основной версии, в 2004 году их украл подрядчик, который был в сговоре с должностными лицами Министерства обороны. Однако, как сообщили в местной полиции, виновные до сих пор не установлены.

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