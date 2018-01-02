Глава комиссии российского Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обозвал новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко циничным из-за его слов о жителях оккупированного Донбасса.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает со ссылкой на .

"После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ", – заявил он.

Такая реакция появилась после того, как Порошенко традиционно поздравил жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, отметив: "Ваш дом – Украина".

Тем временем, пользователи сети разделились на два лагеря. Многие россияне под влиянием пропаганды Кремля поддержали позицию Пушкова. Однако, нашлись в сети и те, которым его слова откровенно не понравились.

"У господина Пушкова пространственно-временной критинизм. Цинизм - это загнать сотни единиц техники и при попытке отстаивать свою территорию, называть это "обстрелами", – отметил Александр Киевский.

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