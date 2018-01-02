Нидерланды во вторник, 2 января, обнародуют имена причастных к гибели малазийского «Боинга», сбитого над Донбасом.

«Следствие установило имена 120 человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса», — передает «Эхо Москвы».

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года – погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Международная команда по расследованию этой авиакатастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото «Бука 332», сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года. В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

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