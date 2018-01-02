|Рогозин забрал домой таксу, которая участвовала в эксперименте по жидкостному дыханию
|02.01.2018 10:07
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Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом! Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет! pic.twitter.com/OQWZrcGqxA— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 декабря 2017 г.
19 декабря Рогозин и президент Сербии Александр Вучич присутствовали на эксперименте по жидкостному дыханию в российском Фонде перспективных исследований. Таксу поместили в резервуар со специальной жидкостью, не содержащей азот. Собака сперва нервничала, но потом освоилась и начала дышать спокойно. Показ сюжета об опыте по ТВ вызвал волну возмущения в социальных сетях.Рогозин заявил, что переживал за собаку, и пообещал забрать ее домой после карантина.
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