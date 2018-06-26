Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует от РФ немедленного ее допуска к заключенному в российской колонии украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Денисова подчеркнула, что Сенцов голодает 44-й день Фото: Людмила Денісова / Facebook "15 июня, когда я была под дверью колонии в Лабытнанги, [российский омбудсмен] Татьяна Москалькова сообщила мне, что Олег прекратил голодовку. Через час она сказала, что "Сенцов был готов прекратить голодовку, но не прекратил. Каждый день он получает с его же согласия питательные смеси, включающие витамины, белки и все необходимые элементы. Состояние его здоровья удовлетворительное", – написала Денисова.Украинский омбудсмен добавила, что в тот же день она разговаривала с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Анатолием Саком."Он проинформировал меня, что последний раз был у Олега 5 июня. Голодание он не прекратил, находится в медсанчасти под постоянным наблюдением врачей, ему ставят капельницы с глюкозой и ребоксином. Учитывая противоречивость предоставленной информации, я сразу запросила у уполномоченного по правам человека РФ официальную, за подписью врача, информацию о состоянии здоровья Олега", – подчеркнула она.Денисова сообщила, что 21 июня Москалькова прислала ей письмо уполномоченного по правам человека в ЯНАО, в котором сообщалось, что по состоянию на 20 июня Сенцов получает ежедневную поддерживающую терапию, состояние его здоровья удовлетворительное.При этом в тот же день Москалькова заявила в СМИ, что "Сенцов выглядит хорошо, набрал несколько килограммов. К нему, с его согласия, применяют поддерживающую терапию, и это как лечебное голодание получается"."22 июня ко мне пришел ответ и от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, который написал, что "Олега ежедневно осматривают медицинские работники: происходит общий осмотр и анализы. С 25 мая 2018-го назначается и проводится поддерживающая терапия (раствор глюкозы, витамины группы В и С, водно-солевые растворы, "Аминовен", "Интралипид")", – рассказала омбудсмен.Денисова сообщила, что 8 июня в РФ собрали врачебный собрание с участием врачей-специалистов Лабытнангской больницы (анестезиолога, терапевта, эндокринолога, хирурга). Консилиум пришел к выводу, что состояние Сенцова "удовлетворительное", его лечение скорректировали и рекомендовали принимать смеси для специализированного питания. В тот же день Сенцов, по данным РФ, письменно согласился принимать смеси для энтерального кормления Nitridrink (прием каждые четыре часа)."23 июня, на мой вопрос к адвокату Сенцова, может ли он подтвердить такую информацию, Дмитрий Динзе сообщил, что Олег написал цитирую "какое-то заявление, в котором говорится о том, что в случае нового кризиса и если по заключению врачей это будет необходимо, то он будет принимать эту питательную смесь сам. Чтобы не применяли зонд и не травмировали слизистую", – сообщила Денисова.Она добавила, что, по словам адвоката, смесь в колонии есть, но Сенцов ее не употребляет."В видеосвязи с Сенцовым мне отказали. Фото не предоставляют. Вся эта противоречивая информация заставляет относиться к ней с большим недоверием. Очевидно только то, что от нас скрывают истинное положение здоровья Олега. Требую немедленного доступа к человеку, который 44-й день голодает и сейчас находится на грани жизни и смерти! Я призываю международные организации помогать моему допуску на посещение Олега Сенцова или посетить его вместе со мной!" – резюмировала Денисова. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1992075570865182 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании.21 июня адвокат Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается.26 июня Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение Путину о помиловании Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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