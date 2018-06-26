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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила
Денисова требует от РФ немедленного ее допуска к заключенному в
российской колонии украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Денисова
подчеркнула, что Сенцов голодает 44-й день Фото: Людмила Денісова /
Facebook "15 июня, когда я была под дверью колонии в Лабытнанги,
[российский омбудсмен] Татьяна Москалькова сообщила мне, что Олег
прекратил голодовку. Через час она сказала, что "Сенцов был готов
прекратить голодовку, но не прекратил. Каждый день он получает с
его же согласия питательные смеси, включающие витамины, белки и все
необходимые элементы. Состояние его здоровья
удовлетворительное", – написала Денисова.Украинский омбудсмен
добавила, что в тот же день она разговаривала с уполномоченным по
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Анатолием
Саком."Он проинформировал меня, что последний раз был у Олега 5
июня. Голодание он не прекратил, находится в медсанчасти под
постоянным наблюдением врачей, ему ставят капельницы с глюкозой и
ребоксином. Учитывая противоречивость предоставленной информации, я
сразу запросила у уполномоченного по правам человека РФ
официальную, за подписью врача, информацию о состоянии здоровья
Олега", – подчеркнула она.Денисова сообщила, что 21 июня
Москалькова прислала ей письмо уполномоченного по правам человека в
ЯНАО, в котором сообщалось, что по состоянию на 20 июня Сенцов
получает ежедневную поддерживающую терапию, состояние его здоровья
удовлетворительное.При этом в тот же день Москалькова заявила в
СМИ, что "Сенцов выглядит хорошо, набрал несколько килограммов. К
нему, с его согласия, применяют поддерживающую терапию, и это как
лечебное голодание получается"."22 июня ко мне пришел ответ и от
председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Михаила Федотова, который написал, что
"Олега ежедневно осматривают медицинские работники: происходит
общий осмотр и анализы. С 25 мая 2018-го назначается и проводится
поддерживающая терапия (раствор глюкозы, витамины группы В и С,
водно-солевые растворы, "Аминовен", "Интралипид")", –
рассказала омбудсмен.Денисова сообщила, что 8 июня в РФ собрали
врачебный собрание с участием врачей-специалистов Лабытнангской
больницы (анестезиолога, терапевта, эндокринолога, хирурга).
Консилиум пришел к выводу, что состояние Сенцова
"удовлетворительное", его лечение скорректировали и рекомендовали
принимать смеси для специализированного питания. В тот же день
Сенцов, по данным РФ, письменно согласился принимать смеси для
энтерального кормления Nitridrink (прием каждые четыре часа)."23
июня, на мой вопрос к адвокату Сенцова, может ли он подтвердить
такую информацию, Дмитрий Динзе сообщил, что Олег написал цитирую
"какое-то заявление, в котором говорится о том, что в случае нового
кризиса и если по заключению врачей это будет необходимо, то он
будет принимать эту питательную смесь сам. Чтобы не применяли зонд
и не травмировали слизистую", – сообщила Денисова.Она
добавила, что, по словам адвоката, смесь в колонии есть, но Сенцов
ее не употребляет."В видеосвязи с Сенцовым мне отказали. Фото
не предоставляют. Вся эта противоречивая информация заставляет
относиться к ней с большим недоверием. Очевидно только то, что от
нас скрывают истинное положение здоровья Олега. Требую немедленного
доступа к человеку, который 44-й день голодает и сейчас находится
на грани жизни и смерти! Я призываю международные организации
помогать моему допуску на посещение Олега Сенцова или посетить его
вместе со мной!" – резюмировала Денисова.
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1992075570865182
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура,
которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер
заявил, что не будет просить президента РФ Владимира Путина о
помиловании.21 июня адвокат Динзесообщил, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается.26 июня
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал
официальное прошение Путину о помиловании Сенцова.
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