Супруга секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, кандидат педагогических наук Анна Турчинова заявила, что ЛГБТ не размножаются, следовательно им нужно, чтобы была новая кровь и плоть.

Соответствующий комментарий она дала "" после публикации статьи "Гомодиктатура. Как портить детей" о гендерной идеологии, которая, по ее мнению, разрушает семью, передает .

"Слово "гендер" – это просто синоним слова "секс". Который в 60-года прошлого столетия в Америке сменили так, чтоб это звучало более менее пристойно", – сказала она.

По словам Турчиновой, в есть программа до 2020 года, которая предусматривает сквозное воспитание детей по гендерной политике. По ее мнению, проблема с учебниками глубже, чем казалось.

"Размываются понятия пола, морали, на которых держится любое государство. Ребенок должен видеть семью и понимать, что это идеал, к которому нужно приближаться. Любой человек желает видеть, что после него остаются дети, внуки и род продолжается. ЛГБТ не размножаются. Потому им нужно, чтобы у них была новая кровь и плоть. Они поняли, что не могут сделать это иначе, потому надо с детства воспитывать школьников, что это все абсолютно нормально", – сказала она.

Турчинова заявила, что это отклонение от нормы.















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