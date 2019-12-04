У Нью-Йорку пройшла церемонія нагородження незалежної кінопремії Gotham Awards 2019. На церемонію прибула 35-річна актриса, яка зіграла в цьому році в драмі Клінта Іствуда «Балада про Річарда Джуелла». Фільм розповість реальну історію про Річарда Джуелла, який виявив підозрілий рюкзак в Олімпійському містечку і врятував десятки життів. Але після неправдивого обвинувачення він стає ізгоєм. Незважаючи на те, що пізніше ФБР зняло підозри з Джуелла, американський герой так і не зміг повністю відновити свою репутацію. Джуелл став поліцейським і помер в 2007 році від серцевого нападу у віці 44 років. Головну роль в картині виконав Пол Уолтер Хаузер. Вайлд зіграла журналістку Кеті Скраггс, яка освітила трагічні події.



Для церемонії актриса вибрала біле розкльошене плаття Miu Miu з мереживною вставкою на грудях. Романтичний образ зірка підкреслила легкими локонами і ніжним нюдовим макіяжем. Актриса прибула на вечір разом з чоловіком Джейсоном Судейкісом.













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