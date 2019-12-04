Напередодні світський календар по обидва боки Атлантики був розписаний буквально по годинах: поки в Лондоні вшановували лауреатів The Fashion Awards, в Нью-Йорку відбулася церемонія вручення Gotham Awards, кілька презентацій і паблік-струмів. Здається, щоб встигнути все, потрібно, як мінімум, мати маховик часу, і, схоже, у Дженніфер Лопес він є.



Вдень зірка виступила з паблік-струмом, присвяченим зйомкам її останнього фільму «Стриптизерки», а вже через кілька годин з'явилася на сцені Gotham Awards. В обох випадках Джей Ло зробила вибір на користь чорно-золотої гами, красиво відтіняючи її смагляву шкіру (на замітку щасливицям, які щойно повернувся з відпусток). Однак якщо вдень актриса і співачка з'явилася перед камерами зі своїми фірмовими локонами, то ввечері волосся вже було забране в високу зачіску, що дозволяє милуватися діамантовими сережками.









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