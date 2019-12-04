|Класика і розкіш: Два дивовижні виходи Дженніфер Лопес
|04.12.2019 06:15
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Вдень зірка виступила з паблік-струмом, присвяченим зйомкам її останнього фільму «Стриптизерки», а вже через кілька годин з'явилася на сцені Gotham Awards. В обох випадках Джей Ло зробила вибір на користь чорно-золотої гами, красиво відтіняючи її смагляву шкіру (на замітку щасливицям, які щойно повернувся з відпусток). Однак якщо вдень актриса і співачка з'явилася перед камерами зі своїми фірмовими локонами, то ввечері волосся вже було забране в високу зачіску, що дозволяє милуватися діамантовими сережками.
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