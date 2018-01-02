НБУ в декабре применил меры воздействия к 6 банкам за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк в декабре применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности, оштрафовал "Банк ¾" на 35 тыс. грн за нарушение порядка выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Как говорится в сообщении НБУ в пятницу, этому банку и еще пяти другим – "СЕБ корпоративный банк", ТАСкомбанк, "Вернум банк", Ощадбанк и "ВТБ Банк" – он сделал письменные замечания.

Среди основных нарушений, как указывается в релизе, ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку Украины необходимой информации.

Помимо того "СЕБ корпоративный банк", ТАСкомбанк и "Банк ¾" использовали ПО, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку при необходимости финоперации до ее проведения.

Помимо "СЕБ корпоративного банка" регулятор сделал замечания пяти другим банкам за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Центробанк указывает, что только за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, он применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн, которые были уплачены в полном объеме. В одном случае регулятор прибег к остановке осуществляемых банком отдельных видов операций, говорится в сообщении.

НБУ также указывает, что будет публиковать информацию о таких мерах воздействия с указанием банков-нарушителей ежемесячно.