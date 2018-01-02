Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем обращении объявил миру "красный уровень угрозы".

"В день наступления 2018 года я выступаю не с обращением. Я выступаю с предупреждением о красном уровне угрозы нашему миру", - заявил Гутерриш и призвал мировое общество объединиться для совместного преодоления глобальных вызовов и защиты общих ценностей.

Напомним, что в общепринятой шкале уровней угрозы красный - это высший, критический уровень, когда очень велик риск, что ситуация может выйти из-под контроля. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что углубление конфликтов, тревога в отношении ядерного оружия достигли наивысшей точки с момента окончания "холодной войны". Он также подчеркнул, что изменение климата вызывает тревогу, увеличивается социальное расслоение в обществе, а нарушение прав человека носит ужасающий характер. По его словам, противостоять этим угрозам человечество может только вместе. Он призвал лидеров всех стран мира: "Залатайте трещины. Постройте мосты разделенным. Восстановите доверие, объединив людей вокруг общих целей!"

Вместе с тем, на официальном сайте ООН сообщается, что в своем предыдущем новогоднем обращении Гутерриш призывал сделать 2017 год годом мира, но, по его словам, к сожалению, сложилась обратная ситуация - все стало только хуже.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира