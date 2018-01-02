На главной площади Южно-Сахалинска установили искусственную
новогоднюю елку, которая раньше стояла на стадионе "Космос". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Елку переместили со
стадиона "Космос" Фото: yuzhno-sakh.ru "Завершена установка новой
новогодней ели на площади Ленина. Напомним, ранее это искусственное
дерево было установлено на стадионе "Космос" городского парка
культуры и отдыха им. Гагарина, и вчера его переместили на главную
площадь. Сейчас в парке горожан ждут две новогодние ели и различные
световые конструкции, создающие неповторимую атмосферу сказочного
праздника", – отметили в администрации.Елка на площади Ленина
в Южно-Сахалинске сгорела 31 декабря. Мэрия города намерена
провести проверку в связи со случившимся.
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