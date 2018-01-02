Первый заместитель министра внутренних дел призывает руководство области и местной власти безотлагательно сделать все возможное, чтобы урегулировать ситуацию

Об этом сегодня, 1 января, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По его словам, еще в начале декабря 2017 правоохранители установили лиц, организовавших схему по завладению средств, полученных от потребителей за предоставленные услуги по теплоснабжению. Двум участникам сделки сообщено о подозрении. Экс-директора государственного предприятия задержали.

"Указанные средства предназначались для расчетов с национальной акционерной компанией. Преступные действия фигурантов дела стали следствием необеспечения теплом жителей г. Смела и срыва отопительного сезона из-за отключения части котельных. Один из фигурантов дела, занимая должность руководителя государственного предприятия, вместе с руководителем подконтрольной коммерческой структуры в сфере теплоснабжения разработали преступную схему. Путем внесения недостоверных данных в квитанций ряда потребителей г. Смела завладели десятками миллионов гривен" , - ра зповилы в МВД.

"Ситуация довольно напряженная. В случае отключения газоснабжения, без тепла останется весь город, что может привести техногенной чрезвычайной ситуации и протестам населения. Дал распоряжение руководству Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям взять под контроль возможные последствия" , - отметил Сергей Яровой.