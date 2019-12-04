В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в рамках подготовки к встрече в нормандском формате утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса

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«На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Глава Украинского государства дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил», – говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

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