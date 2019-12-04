26 листопада принц Вільям нагородив Орденом Британської Імперії Ейлін Фентон, яка стала першою жінкою, яка дісталася до фінішу в міжнародній гонці через Ла-Манш в 1950 році. Церемонія нагородження пройшла в Букінгемському палаці.



Пізніше 91-річна Фентон розповіла Press Association, що герцог Кембриджський встиг поговорити з нею про плавання. Він назвав свою сім'ю «сім'єю плавців», тому що тепер принц Джордж і принцеса Шарлотта теж ходять в басейн.



«Він сказав, що вони з дружиною стежать за тим, щоб їхні діти вміли добре плавати. Я пам'ятаю, як колись давно розглядала фотографії, на яких займаються плаванням юна королева Єлизавета і її сестра Маргарет. Принц сказав, що вся королівська родина дуже любить цей вид спорту», - повідомила Ейлін.







