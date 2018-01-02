Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне с целью обсудить участие Пхеньяна на Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан в феврале.

Об этом сообщает BBC.

Данная информация появилась после заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что он рассматривает возможность отправки северокорейских спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею. По его словам, обе стороны должны «немедленно встретиться для обсуждения этой возможности».

Сегодня, 2 января, министр объединения Республики Корея (Сеул) сказал, что данная встреча может пройти в деревне Пханмунджом, которая расположена в демилитаризованной зоне. В этой деревне в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, который ознаменовал окончание Корейской войны.

На данный момент Северная Корея еще не дала своего ответа на указанное предложение.

Последний раз переговоры между Сеулом и Пхеньяном на высоком уровне прошли в декабре 2015 года.

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