Издание The Washington Post прорекламировало американцам украинский борщ



Известное американское издание The Washington Post рассказало гражданам США о полезных свойствах украинского борща. Журналистка Элли Кригер в своей статье называет борщ «роскошной едой», передает портал 24. «Иногда я покупаю продукты с конкретным рецептом, но чаще я выхожу на рынок и пусть ингредиенты говорят со мной. Недавнее поездка туда загрузила мои сумки кучей замечательных свежих овощей: моркови, свеклы, корня сельдерея и лука, наряду с хорошей твердой головкой капусты», – говорится в статье. По словам Кригер, ни одно блюдо не может подать эти ингредиенты более синергично, превращая овощи в домашнюю пищу, как украинский борщ. Борщ официально вышел на американский рынок. The Washington Post учит американцев, как его варить, и рассказывает о полезных свойствах борща,

– написала Мирослава Гонгадзе в Facebook. К слову, ранее в популярном в США издании The New Yorker также опубликовали большую статью про украинский борщ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение борщ washington украинский как издание Теги: аналитика