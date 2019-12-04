Открытие рынка земли в Украине необходимо, ведь земля - ​​это актив, который должен работать.

Об этом сказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа в программе "Добро и зло" на телеканале НАШ.

"Вы очень эмоционально рассказываете, что мы (Слуги народа - прим. ред.) распродаем украинское национальное богатство. Но это не правда. Земля - ​​это актив, который должен работать. Земля должна принадлежать тому, кто на ней работает. Физические лица, которые ей владеют, на ней не работают", - отметила она.

По ее словам, часть и аграрный комитет готовы сократить объем концентрации земли в одних руках с 200 тыс. гектаров до 100 тысяч.

"Вопрос в том, что для того, чтобы кто-то купил 200 гектаров в одни руки (это очень большое количество) - их должен кто-то хотеть продать. По нашим опросам, только около 2% владельцев паев готовы продать свою землю. Это даже близко не 100 тысяч гектаров. Но этот вопрос обсуждается", - сказала Пидласа.

Она также добавила, что вопрос продажи земли иностранцам - это политический момент. Однако Пидласа уверена, если эту правку не внесут в законопроект - он не будет проголосован нардепами во втором чтении.

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