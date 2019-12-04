|"Слуга" Пидласа заявила, что украинская земля - это не национальное богатство и должна быть продана
|04.12.2019 08:07
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Открытие рынка земли в Украине необходимо, ведь земля - это актив, который должен работать.
Об этом сказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа в программе "Добро и зло" на телеканале НАШ.
По ее словам, часть и аграрный комитет готовы сократить объем концентрации земли в одних руках с 200 тыс. гектаров до 100 тысяч.
Она также добавила, что вопрос продажи земли иностранцам - это политический момент. Однако Пидласа уверена, если эту правку не внесут в законопроект - он не будет проголосован нардепами во втором чтении.