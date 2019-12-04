Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пересказал содержание проекта решения саммита, который был согласован четырьмя государствами.

Во время общении с журналистами на конференции NATO Engages в Лондоне, Пристайко подчеркнул, что данный проект не является новым документом – он был согласован в начале осени, однако до сих пор именно он остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров.

«Еще 2 сентября советники лидеров четырех стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита», – пояснил он, добавив, что речь идет не о финальном решении, а лишь о его проекте.

«Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений», – добавил министр.

Вадим Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте.

«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше. То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств», – рассказал он.

Пристайко также подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей.

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