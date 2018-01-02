Во Франции сгорел 1031 автомобиль в течение новогодней ночи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Часть из машин подожгли хулиганы, еще часть загорелась после того, как огонь распространился с соседних транспортных средств.

Также указано, что в новогоднюю ночь порядок во Франции обеспечивали 140 тысяч сотрудников полиции, пожарной службы и солдат.

"Как и в прошлые годы, определенное количество правонарушений было зафиксировано", - заявили во французской полиции.

Кроме того, отмечается, что в нынешнюю новогоднюю ночь зафиксировано меньше сгоревших автомобилей, чем в прошлые годы. В 2012 году сгорели 1193 транспортных средства, в 2013 - 1067 машин. В прошлом году в течение новогодней ночи сгорели 935 авто.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в регионе Франции Иль-де-Франс вследствие умышленного поджога сгорели более 250 автомобилей различных моделей .

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