В больнице в Днепре умер раненый в Донбассе украинский военный Руслан Баглик. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа на странице в Facebook, передает

“Боль и слезы. Сегодня ушел на небо Баглик Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель г. Тростянец, Сумской области. Руслан получил крайне тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня. Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты”, - написала Губа.

20-летний Баглик получил тяжелое ранение от пули снайпера 19 июня.

Штаб Операции объединенных сил сообщал, что 19 июня на Донбассе из-за обстрелов получили ранения трое украинских военных.

По данным пресс-центра штаба, в те злополучные сутки поддерживаемые Россией боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Как сообщал 1 июня в Днепре умер военный ВСУ, который спас свою дочь.

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