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Не нравится - свободен: «слуги» получили этический кодекс с правилами работы в Раде
04.12.2019 08:26

Депутаты от фракции «Слуга народа» получили проект этического кодекса, который определяет нормы поведения народных избранников. Об этом 3 декабря сообщает theБабель


 

Не нравится - свободен: «слуги» получили этический кодекс с правилами работы в Раде

Документ носит название «Кодекс этики народного депутата Украины — члена депутатской фракции политической партии "Слуга народа"». Его составил нардеп Александр Дубинский.

 

Свод правил морального поведения депутата состоит из 10 пунктов:

1.Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции и закона.

 

2. Главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей.

 

3. Депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента.

 

4. Депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию.

 

5. Депутат должен почитать решения фракции и должен выполнять их.

 

6. Все решения фракции принимаются по правилу 70/30 — где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение.

 

7. Рассмотрение принципиальных вопросов и/ или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования.

 

8. Если депутат не согласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, он должен покинуть фракцию.

 

9. Депутат должен лично голосовать в парламенте. В случае неличного голосования депутат должен сложить мандат.

 

10. В случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат должен выйти из фракции.

По словам лидера фракции Давида Арахамии, проект кодекса был разослан депутатам для внесения предложений. После этого часть утвердит окончательную редакцию правил поведения.


 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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