Депутаты от фракции «Слуга народа» получили проект этического кодекса, который определяет нормы поведения народных избранников. Об этом 3 декабря сообщает theБабель

Документ носит название «Кодекс этики народного депутата Украины — члена депутатской фракции политической партии "Слуга народа"». Его составил нардеп Александр Дубинский.

Свод правил морального поведения депутата состоит из 10 пунктов:

1.Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции и закона.

2. Главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей.

3. Депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента.

4. Депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию.

5. Депутат должен почитать решения фракции и должен выполнять их.

6. Все решения фракции принимаются по правилу 70/30 — где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение.

7. Рассмотрение принципиальных вопросов и/ или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования.

8. Если депутат не согласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, он должен покинуть фракцию.

9. Депутат должен лично голосовать в парламенте. В случае неличного голосования депутат должен сложить мандат.

10. В случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат должен выйти из фракции.