Комплект из 96 фейерверков начал взрываться практически сразу

Как пишет infobae.com, во время празднования Нового года комплект из 96 фейерверков, которые форвард решил запустить в воздух, начал взрываться практически моментально. Два из них попали в лицо Лукасу.

После инцидента Вьятри обратился к врачам клуба "Бока Хуниорс", где он выступал в начале карьеры. По предварительным данным, на восстановление футболиста уйдет не менее двух месяцев.

Фото: twitter.com/Roberto_Moar

Фото: twitter.com/Roberto_Moar

Напомним, в Германии два человека погибли от ран и ожогов , полученных во время новогодних фейерверков.