|Аргентинский футболист едва не потерял зрение из-за новогоднего фейерверка - ФОТО 18+
|02.01.2018 10:24
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Комплект из 96 фейерверков начал взрываться практически сразуАргентинский нападающий уругвайского "Пеньяроля" Лукас Вьятри почти потерял зрение из-за запуска фейерверков.
Фото: twitter.com/Roberto_Moar
Как пишет infobae.com, во время празднования Нового года комплект из 96 фейерверков, которые форвард решил запустить в воздух, начал взрываться практически моментально. Два из них попали в лицо Лукасу.
После инцидента Вьятри обратился к врачам клуба "Бока Хуниорс", где он выступал в начале карьеры. По предварительным данным, на восстановление футболиста уйдет не менее двух месяцев.
Фото: twitter.com/Roberto_Moar
Фото: twitter.com/Roberto_Moar
Напомним, в Германии два человека погибли от ран и ожогов , полученных во время новогодних фейерверков.
На Кубе во время рождественского карнавала в городе Ремедиос после запуска фейерверков пострадали 39 человек .
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