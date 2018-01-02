При крушении самолета в Австралии погиб исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники

Одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери. Жертвами крушения стали все шесть находившихся на борту человек — пилот и пять пассажиров, передает со ссылкой на .

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года», —заявили в компании.

Председатель совета директоров Compass Group Пол Уолш выразил соболезнования в связи с крушением.

«Мы глубоко шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда», — сказал Уолш.

Отметим, Compass Group — крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания. Она работает в 50 странах мира, организуя доставку еды в офисы и на заводы, в школы, университеты, больницы, тюрьмы, на спортивные объекты и нефтяные платформы. Ежегодно компания обслуживает порядка четырех миллиардов человек.

Ричард Казинс

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